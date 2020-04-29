Бен Аффлек и Ана де Армас тайно обручились

Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться в начале марта, а роман пары начал развиваться бурно. Как следует из сведений окружения звезд, никто не удивился, узнав, что влюбленные уже перешли на новый уровень отношений и обручились. Это подтвердили папарацци, которые заметили 31-летнюю актрису с кольцом, напоминающим классическое помолвочное украшение. Друзья Бена Аффлека утверждают, что он намерен сохранить перемены в личной жизни в тайне до окончания карантина. Сейчас актер вместе с возлюбленной проводит время дома, но иногда вместе они выходят на прогулку с собаками.Как известно, Бен Аффлек официально оформил развод с Дженнифер Гарнер в ноябре 2018 года. От этого брака у звезды остались две дочери и сын.