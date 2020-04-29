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Xiaomi выпустила приложение для обновления драйверов графического процессора на смартфонах

Компания Xiaomi продолжает радовать поклонников отличным сервисом. В этот раз китайский бренд выпустил приложение для обновления драйверов графического процессора на смартфонах.
Xiaomi выпустила приложение для обновления драйверов графического процессора на смартфонах

В прошлом году Qualcomm рассказала о возможности введения указанной технологии, а в марте компания добавила приложение в Google Play для смартфонов Samsung и Google. Однако компания Xiaomi пошла на опережение и первой ввела данную функцию. Правда, нововведение в данный момент доступно лишь на территории Китая. Программное обеспечение предназначено для независимых обновлений драйверов графического процессора, что позволит повысить производительность требовательных игр. При этом Xiaomi удалось обойти современные ограничения на подобные апдейты. Дело в том, что сегодня компании-производители должны согласовывать обновления OS с операторами сотовой связи, а это значительно затягивает процесс.

Однако Xiaomi позволяет своим клиентам обойти данное ограничение и получить актуальное ПО быстрее. Например, Qualcomm будет выпускать новую прошивку раз в квартал, а китайский бренд не имеет таких рамок, поэтому пользователи смартфонов Xiaomi получат лучший сервис на мобильном рынке.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:09

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