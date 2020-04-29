«Вешу, как в 10-м классе!»: Мария Порошина похудела после участия в шоу «Танцы со звездами»
Мария Порошина рассказала журналистам о стремительном похудении. После участия в шоу «Танцы со звездами» актриса вернула себе свой юношеский вес.
Когда зрители увидели стройные ноги знаменитости во время съёмок проекта, многие удивились, как ее фигура стала настолько подтянутой. После демонстрации Марией Порошиной эффектного кадра в бикини интерес к ее внешности только усилился. Несколько месяцев назад артистка рассказывала, что с помощью ходьбы похудела на 10 килограммов. В прошлом году она родила сына Андрея, а до этого занималась еще тремя дочерями – Серафимой, Глафирой и Аграфеной. За последнее время звезда кино вернула себе прежнюю форму и сама осталась довольна своим достижением. По словам артистки, сейчас она достигла веса со школьных годов.
Как отметила многодетная мать, участие в «Танцах со звездами» также повлияло на ее преображение, поскольку благодаря физическим нагрузкам исчезли недостатки фигуры. Сейчас актриса не уверена, что лишний вес уйдет сам по себе, и надеется избавиться еще от нескольких килограммов.
Порошина рассказала, что мечтала стать участницей танцевального шоу очень давно, но всегда находила причину для отказа. На этот раз она согласилась попробовать себя в чем-то новом ради детей.
Когда зрители увидели стройные ноги знаменитости во время съёмок проекта, многие удивились, как ее фигура стала настолько подтянутой. После демонстрации Марией Порошиной эффектного кадра в бикини интерес к ее внешности только усилился. Несколько месяцев назад артистка рассказывала, что с помощью ходьбы похудела на 10 килограммов. В прошлом году она родила сына Андрея, а до этого занималась еще тремя дочерями – Серафимой, Глафирой и Аграфеной. За последнее время звезда кино вернула себе прежнюю форму и сама осталась довольна своим достижением. По словам артистки, сейчас она достигла веса со школьных годов.
Как отметила многодетная мать, участие в «Танцах со звездами» также повлияло на ее преображение, поскольку благодаря физическим нагрузкам исчезли недостатки фигуры. Сейчас актриса не уверена, что лишний вес уйдет сам по себе, и надеется избавиться еще от нескольких килограммов.
Порошина рассказала, что мечтала стать участницей танцевального шоу очень давно, но всегда находила причину для отказа. На этот раз она согласилась попробовать себя в чем-то новом ради детей.