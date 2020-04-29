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«Вешу, как в 10-м классе!»: Мария Порошина похудела после участия в шоу «Танцы со звездами»

Мария Порошина рассказала журналистам о стремительном похудении. После участия в шоу «Танцы со звездами» актриса вернула себе свой юношеский вес.
«Вешу, как в 10-м классе!»: Мария Порошина похудела после участия в шоу «Танцы со звездами»

Когда зрители увидели стройные ноги знаменитости во время съёмок проекта, многие удивились, как ее фигура стала настолько подтянутой. После демонстрации Марией Порошиной эффектного кадра в бикини интерес к ее внешности только усилился. Несколько месяцев назад артистка рассказывала, что с помощью ходьбы похудела на 10 килограммов. В прошлом году она родила сына Андрея, а до этого занималась еще тремя дочерями – Серафимой, Глафирой и Аграфеной. За последнее время звезда кино вернула себе прежнюю форму и сама осталась довольна своим достижением. По словам артистки, сейчас она достигла веса со школьных годов.

Как отметила многодетная мать, участие в «Танцах со звездами» также повлияло на ее преображение, поскольку благодаря физическим нагрузкам исчезли недостатки фигуры. Сейчас актриса не уверена, что лишний вес уйдет сам по себе, и надеется избавиться еще от нескольких килограммов.

Порошина рассказала, что мечтала стать участницей танцевального шоу очень давно, но всегда находила причину для отказа. На этот раз она согласилась попробовать себя в чем-то новом ради детей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:46

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