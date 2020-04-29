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Федор Добронравов остался без работы из-за пандемии COVID-19

Звезда комедийного сериала «Сваты» Федор Добронравов признался, что остался без работы из-за пандемии COVID-19. Актер сравнил текущую ситуацию с «лихими 90-ми».
Федор Добронравов остался без работы из-за пандемии COVID-19

Федор Добронравов недавно рассказал в интервью российскому изданию о личных финансовых трудностях, вызванных режимом самоизоляции. Артист говорит, что даже в самые тяжелые времена у него была возможность заработать себе на жизнь. К примеру, в 1990-х годах телезвезда работал в театре «Сатирикон» за мизерную зарплату. Теперь люди актерской профессии не могут покинуть собственное жилище, что отразилось и на карьере самого Добронравова.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции проекты Добронравова оказались замороженными. «Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать», - жалуется знаменитость. Несмотря на отсутствие съемок, кинопродюсер сохраняет бодрое расположение духа. Стоит отметить, что производство 7-го сезона «Сватов» приостановили до июля. Если карантинные меры продлят, то работу над кинолентой придется опять отложить на неопределенный период.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58

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