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Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Михаил Мишустин, являющийся премьером РФ, поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем. Сегодня народной артистке России исполняется 65 лет.
Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

«Миллионы фанатов влюбились в вас с первой роли. В содружестве с вами десятки режиссеров сняли прекрасные фильмы. В каждой роли Лариса Удовиченко предстает в новом образе, дополняя его женственностью и собственными особенностями. Солнечная энергетика, притягательность и чувственность всегда заставляли зрителей любоваться вашими персонажами», - говорится в сообщени Мишустина, обнародованном на сайте Кремля.

С юбилеем Удовиченко поздравил и российский президент. По словам Владимира Путина, актриса всегда отличалась ярким талантом и высоким уровнем мастерства. Путин подчеркнул, что фильмы с участием Удовиченко навсегда останутся в памяти любителей отечественного кинематографа.

Лариса Удовиченко родилась в Австрии в 1955 году. В зрелом возрасте ее семья перебралась в Россию, где будущая актриса поступила в профильный вуз и почти сразу начала выступать в Театре-студии киноактера. Самыми известными ее работами являются роли в «Место встречи изменить нельзя» и «Мэри Поппинс, до свидания».

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:32

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