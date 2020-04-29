Компания Toyota представила обновленный суперкар Supra





Основным отличием новой Toyota Supra от предшественника можно назвать более производительный мотор. Теперь комплектация включает в себя 3-литровый двигатель V3 BMW B58B30 с отдачей в 387 л. с. По словам разработчиков, подобное изменение позволило увеличить продуктивность машины на 14%. Хотя новинка как и раньше выдает до 500 Нм крутящего момента, 1600–4500 оборотов в минуту увеличились до показателя в 1800–5000.Обновленный спорткар теперь разгоняется до первой сотни километров за 4,1 секунды. Наряду с этими переменами специальная версия Supra под наименованием Horizon Blue Edition вышла на рынок с стильным ярко-синим оттенком кузова и 19-дюймовыми дисками. В интерьере можно найти комбинированное оформление с применением натуральной кожи и алькантары. Обычная вариация спортивного автомобиля будет продаваться за 5,07 млн рублей, а спецверсия - за 5,14 млн рублей.