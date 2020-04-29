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На продажу выстелена редкая модель «Волги» ГАЗ-24-77

На одной из платформ для продажи автотранспорта выставлена дизельная «Волга» ГАЗ-24-77. Редкая модель производилась для экспорта, поэтому в России подобных автомобилей очень мало.

Дизельная «Волга» ГАЗ-24-77 сошла с конвейера в 1979 году и была направлена в Бельгию. Однако уже в 1984 году машина вернулась на родину, где и проработала все это время. Редкая модель оборудована 2,1-литровым дизельным силовым агрегатом Peugeot Indenor XDP 4.90 мощностью 62 «лошадки» и крутящим моментом 117 Ньютон метров. Такие же моторы устанавливали на Peugeot 504. Экспортная «Волга» ГАЗ-24-77 отличается кожаной обшивкой салона, а также более качественными материалами панели приборов. Стоит редкая модель всего 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, машина все же «потрепана» временем. На дисках и кузове заметны следы грязи и ржавчины. Моторный отсек и салон также выглядят не лучшим образом. Однако автомобиль на ходу, что заставляет в очередной раз удивиться качеству советского автопрома. Со слов собственника, на машине установлены только оригинальные детали, а это делает «Волгу» более ценной. Фото транспортного средства опубликовано в группе «Советский Автопром» во «ВКонтакте».

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:52

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