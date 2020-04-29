Great Wall Motors раскрыла цены на рамный внедорожник Haval H5 в России





Сборкой первых экземпляров Haval H5 займутся сотрудники фирменного завода в Туле. Внедорожник будут продаваться в двух комплектациях: Comfort и Premium, цена которых зависит от уровня оснащения и варьируется от 1,1 до 1,4 млн рублей. Дизайнеры компании информируют, что обновленная модель идеально сочетает в себе строгий форм-фактор, высокий комфорт и хорошую маневренность. По словам пресс-службы Great Wall Motors, это позволит SUV стать самым продаваемым автомобилем бренда на глобальном рынке.Haval H5 порадует покупателя наличием 2-литрового двигателя V4 мощностью в 150 л. с. и механической коробкой передач с 6-ю ступенями. Серия представлена исключительно с поддержкой полного привода. Что касается салона, то здесь можно найти систему климат-контроля, парктроник, современный информационно-развлекательный центр, круиз-контроль, электроприводы для стекол, сенсоры дневного света и дождя, а также множество подушек безопасности.