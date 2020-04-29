Great Wall Motors раскрыла цены на рамный внедорожник Haval H5 в России
Отечественный филиал Great Wall Motors раскрыл цены на новый Haval H5. Китайский рамный внедорожник вскоре появится во всех дилерских центрах России.
Сборкой первых экземпляров Haval H5 займутся сотрудники фирменного завода в Туле. Внедорожник будут продаваться в двух комплектациях: Comfort и Premium, цена которых зависит от уровня оснащения и варьируется от 1,1 до 1,4 млн рублей. Дизайнеры компании информируют, что обновленная модель идеально сочетает в себе строгий форм-фактор, высокий комфорт и хорошую маневренность. По словам пресс-службы Great Wall Motors, это позволит SUV стать самым продаваемым автомобилем бренда на глобальном рынке.
Haval H5 порадует покупателя наличием 2-литрового двигателя V4 мощностью в 150 л. с. и механической коробкой передач с 6-ю ступенями. Серия представлена исключительно с поддержкой полного привода. Что касается салона, то здесь можно найти систему климат-контроля, парктроник, современный информационно-развлекательный центр, круиз-контроль, электроприводы для стекол, сенсоры дневного света и дождя, а также множество подушек безопасности.
Сборкой первых экземпляров Haval H5 займутся сотрудники фирменного завода в Туле. Внедорожник будут продаваться в двух комплектациях: Comfort и Premium, цена которых зависит от уровня оснащения и варьируется от 1,1 до 1,4 млн рублей. Дизайнеры компании информируют, что обновленная модель идеально сочетает в себе строгий форм-фактор, высокий комфорт и хорошую маневренность. По словам пресс-службы Great Wall Motors, это позволит SUV стать самым продаваемым автомобилем бренда на глобальном рынке.
Haval H5 порадует покупателя наличием 2-литрового двигателя V4 мощностью в 150 л. с. и механической коробкой передач с 6-ю ступенями. Серия представлена исключительно с поддержкой полного привода. Что касается салона, то здесь можно найти систему климат-контроля, парктроник, современный информационно-развлекательный центр, круиз-контроль, электроприводы для стекол, сенсоры дневного света и дождя, а также множество подушек безопасности.