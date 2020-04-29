Toyota Land Cruiser названа внедорожником с наибольшим ресурсом





На втором месте разместилась модель Toyota Sequoia. Примерно 10 процентов владельцев кроссовера смогли без обращений в сервисный центр преодолеть отметку в 300 тысяч километров. Примерно такие же результаты показала модель Ford Expedition. В пятерку лидеров вошли Highlander Hybrid от Toyota и Suburban от Chevrolet.Шестое место рейтинга занял автомобиль Chevrolet Tahoe, который ранее был признан самым удобным внедорожником для использования в городских условиях благодаря адаптивным техническим характеристикам. Без поломок 300 тысяч километров на нем смогли проехать примерно 4,1 процента владельцев.Седьмое место рейтинга занял Yukon XL от GMC. Далее разместились Toyota 4Runner и Yukon от GMC разместились на восьмой и девятой позиции соответственно. Только 2,5 процента владельцев смогли без поломок проехать 300 тысяч километров на автомобиле Navigator от Lincoln, занявшем десятое место.