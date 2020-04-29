Toyota Land Cruiser названа внедорожником с наибольшим ресурсом
Эксперты составили рейтинг внедорожников с самым большим ресурсом, первое место в котором заняла модель Land Cruiser от Toyota. Примерно 15 процентов таких транспортных средств без поломок проехали 300 тысяч километров.
На втором месте разместилась модель Toyota Sequoia. Примерно 10 процентов владельцев кроссовера смогли без обращений в сервисный центр преодолеть отметку в 300 тысяч километров. Примерно такие же результаты показала модель Ford Expedition. В пятерку лидеров вошли Highlander Hybrid от Toyota и Suburban от Chevrolet.
Шестое место рейтинга занял автомобиль Chevrolet Tahoe, который ранее был признан самым удобным внедорожником для использования в городских условиях благодаря адаптивным техническим характеристикам. Без поломок 300 тысяч километров на нем смогли проехать примерно 4,1 процента владельцев.
Седьмое место рейтинга занял Yukon XL от GMC. Далее разместились Toyota 4Runner и Yukon от GMC разместились на восьмой и девятой позиции соответственно. Только 2,5 процента владельцев смогли без поломок проехать 300 тысяч километров на автомобиле Navigator от Lincoln, занявшем десятое место.
На втором месте разместилась модель Toyota Sequoia. Примерно 10 процентов владельцев кроссовера смогли без обращений в сервисный центр преодолеть отметку в 300 тысяч километров. Примерно такие же результаты показала модель Ford Expedition. В пятерку лидеров вошли Highlander Hybrid от Toyota и Suburban от Chevrolet.
Шестое место рейтинга занял автомобиль Chevrolet Tahoe, который ранее был признан самым удобным внедорожником для использования в городских условиях благодаря адаптивным техническим характеристикам. Без поломок 300 тысяч километров на нем смогли проехать примерно 4,1 процента владельцев.
Седьмое место рейтинга занял Yukon XL от GMC. Далее разместились Toyota 4Runner и Yukon от GMC разместились на восьмой и девятой позиции соответственно. Только 2,5 процента владельцев смогли без поломок проехать 300 тысяч километров на автомобиле Navigator от Lincoln, занявшем десятое место.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:01