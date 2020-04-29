Владельцы старых iPhone заставили компанию Apple заплатить за нерабочий FaceTime





Юзеры оказались расстроены тем, что на версиях смартфонов 4 и 4s не функционирует данное приложение без перехода с 6 iOS на 7. Эта история началась несколько лет назад, а в 2017-м Apple обвинили в намерении сэкономить. Оказалось, компания с помощью обмана заставила своих клиентов перейти на iOS 7. Речь идет о патентном разбирательстве с корпорацией VirnetX, разработки которой применялись в FaceTime. В 2010 году вина Apple была доказана, а спустя время производитель совершил нарушение, за которое теперь будет расплачиваться. В выпущенной осенью 2013 года iOS 7 конфликт в плане патентного права был улажен, однако затем компания решила ускорить переход. Специалисты намеренно нарушили работоспособность вышеуказанного сервиса в старых iPhone, однако 7 iOS не была приветливо встречена владельцами гаджетов.На днях представители Apple согласились выплатить $18 млн, в результате чего пострадавшие владельцы iPhone 4 и 4s получат где-то по $3. При этом 30% от суммы достанутся юристам, а двум интернет-пользователям, представлявшим пострадавших в суде, заплатят по $7,5 тысячи, так как они были непосредственными участниками заседаний.