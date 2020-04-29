Владельцы старых iPhone заставили компанию Apple заплатить за нерабочий FaceTime
Владельцы старых iPhone подали коллективный иск на Apple за нерабочий сервис FaceTime. Теперь компания должна выплатить им компенсацию.
Юзеры оказались расстроены тем, что на версиях смартфонов 4 и 4s не функционирует данное приложение без перехода с 6 iOS на 7. Эта история началась несколько лет назад, а в 2017-м Apple обвинили в намерении сэкономить. Оказалось, компания с помощью обмана заставила своих клиентов перейти на iOS 7. Речь идет о патентном разбирательстве с корпорацией VirnetX, разработки которой применялись в FaceTime. В 2010 году вина Apple была доказана, а спустя время производитель совершил нарушение, за которое теперь будет расплачиваться. В выпущенной осенью 2013 года iOS 7 конфликт в плане патентного права был улажен, однако затем компания решила ускорить переход. Специалисты намеренно нарушили работоспособность вышеуказанного сервиса в старых iPhone, однако 7 iOS не была приветливо встречена владельцами гаджетов.
На днях представители Apple согласились выплатить $18 млн, в результате чего пострадавшие владельцы iPhone 4 и 4s получат где-то по $3. При этом 30% от суммы достанутся юристам, а двум интернет-пользователям, представлявшим пострадавших в суде, заплатят по $7,5 тысячи, так как они были непосредственными участниками заседаний.
Юзеры оказались расстроены тем, что на версиях смартфонов 4 и 4s не функционирует данное приложение без перехода с 6 iOS на 7. Эта история началась несколько лет назад, а в 2017-м Apple обвинили в намерении сэкономить. Оказалось, компания с помощью обмана заставила своих клиентов перейти на iOS 7. Речь идет о патентном разбирательстве с корпорацией VirnetX, разработки которой применялись в FaceTime. В 2010 году вина Apple была доказана, а спустя время производитель совершил нарушение, за которое теперь будет расплачиваться. В выпущенной осенью 2013 года iOS 7 конфликт в плане патентного права был улажен, однако затем компания решила ускорить переход. Специалисты намеренно нарушили работоспособность вышеуказанного сервиса в старых iPhone, однако 7 iOS не была приветливо встречена владельцами гаджетов.
На днях представители Apple согласились выплатить $18 млн, в результате чего пострадавшие владельцы iPhone 4 и 4s получат где-то по $3. При этом 30% от суммы достанутся юристам, а двум интернет-пользователям, представлявшим пострадавших в суде, заплатят по $7,5 тысячи, так как они были непосредственными участниками заседаний.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:00