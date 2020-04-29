Что произойдет, если перестать чистить зубы
Некоторые люди не доверяют зубной пасте, поэтому прекращают чистить зубы. Медики рассказали, что будет, если перестать следить за гигиеной полости рта.
Зубная паста имеет антибактериальные свойства. Если прекратить чистить зубы, то в полости рта создается оптимальная микрофлора для потенциально опасных микроорганизмов. Сначала зубы становятся желтыми, затем приобретают темно-зеленый оттенок, после чего зубной камень разрушает ткани (пародонту). В итоге в ротовой полости начинается процесс гниения. Чтобы избежать подобного исхода, необходимо систематически чистить зубы. Если человек не хочет использовать зубную пасту, то можно взять мелкую соль. В таком случае желательно дополнительно полоскать полость рта перекисью водорода, которая имеет антибактериальные свойства.
Стоит понимать, что самолечение чревато для здоровья. Перед использованием нетрадиционных методов личной гигиены следует проконсультироваться с врачом, поскольку существует ряд противопоказаний. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит сохранить свое здоровье и деньги.
Зубная паста имеет антибактериальные свойства. Если прекратить чистить зубы, то в полости рта создается оптимальная микрофлора для потенциально опасных микроорганизмов. Сначала зубы становятся желтыми, затем приобретают темно-зеленый оттенок, после чего зубной камень разрушает ткани (пародонту). В итоге в ротовой полости начинается процесс гниения. Чтобы избежать подобного исхода, необходимо систематически чистить зубы. Если человек не хочет использовать зубную пасту, то можно взять мелкую соль. В таком случае желательно дополнительно полоскать полость рта перекисью водорода, которая имеет антибактериальные свойства.
Стоит понимать, что самолечение чревато для здоровья. Перед использованием нетрадиционных методов личной гигиены следует проконсультироваться с врачом, поскольку существует ряд противопоказаний. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит сохранить свое здоровье и деньги.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:15