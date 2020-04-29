Что произойдет, если перестать чистить зубы





Зубная паста имеет антибактериальные свойства. Если прекратить чистить зубы, то в полости рта создается оптимальная микрофлора для потенциально опасных микроорганизмов. Сначала зубы становятся желтыми, затем приобретают темно-зеленый оттенок, после чего зубной камень разрушает ткани (пародонту). В итоге в ротовой полости начинается процесс гниения. Чтобы избежать подобного исхода, необходимо систематически чистить зубы. Если человек не хочет использовать зубную пасту, то можно взять мелкую соль. В таком случае желательно дополнительно полоскать полость рта перекисью водорода, которая имеет антибактериальные свойства.Стоит понимать, что самолечение чревато для здоровья. Перед использованием нетрадиционных методов личной гигиены следует проконсультироваться с врачом, поскольку существует ряд противопоказаний. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит сохранить свое здоровье и деньги.