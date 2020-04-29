Эвелина Бледанс поделилась снимками 25-летней давности
Поклонники Эвелины Бледанс недавно смогли оценить редкую коллекцию архивных фото кумира. Киноактриса поделилась снимками 25-летней давности, на которых предстала в 26-летнем возрасте.
Немногие подписчики Эвелины Бледанс в соцсети Instagram смогли узнать звезду на двух фотографиях, сделанных многие годы назад. На двух архивных снимках с крупным планом виднелись выразительные черты лица актрисы и ее длинные темные волосы. «25 лет пролетели, как миг. Какая девушка убедительнее — 1 или 2? Лайк, если не сильно изменилась», - дописала к публикации знаменитость.
Изображения молодой артистки вызвали восторженную реакцию у фанатов, которые оставили множество лестных комментариев под постом. На данный момент Эвелина Бледанс посвятила все свободное время продвижению собственного фонда «Мы все разные». Звезда экрана признается, что режим самоизоляции позволил ей сосредоточить внимание на благотворительности, помощи людям с особенностями развития и воспитании 8-летнего сына Семена, сообщается в новой статье веб-портала «Слово и Дело».
Немногие подписчики Эвелины Бледанс в соцсети Instagram смогли узнать звезду на двух фотографиях, сделанных многие годы назад. На двух архивных снимках с крупным планом виднелись выразительные черты лица актрисы и ее длинные темные волосы. «25 лет пролетели, как миг. Какая девушка убедительнее — 1 или 2? Лайк, если не сильно изменилась», - дописала к публикации знаменитость.
Изображения молодой артистки вызвали восторженную реакцию у фанатов, которые оставили множество лестных комментариев под постом. На данный момент Эвелина Бледанс посвятила все свободное время продвижению собственного фонда «Мы все разные». Звезда экрана признается, что режим самоизоляции позволил ей сосредоточить внимание на благотворительности, помощи людям с особенностями развития и воспитании 8-летнего сына Семена, сообщается в новой статье веб-портала «Слово и Дело».