АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Учёные нашли в Оренбургской области древнейшего червя-трубочника

Учёные из России и Эстонии нашли древнейшего в мире червя-трубочника в Оренбургской области. Сотрудники Палеонтологического института РАН сообщили изданию Acta Palaeontologica Polonica, что возраст окаменелости порядка 250 миллионов лет.


Находка, обнаруженная при изучении пермских и триасовых отложений Приуралья, по словам учёных, на 100 миллионов лет старше найденных ранее червей-трубочников. Научное исследование ископаемых из триаса Петропавловки объединило как российских, так и эстонских специалистов. В результате общих усилий были собраны насекомые и остатки растений, древнейшие рачки и мечехвосты, в своё время обитающие в пресных водах. В лабораторных разработках выявленных образцов палеонтологи обнаружили отпечаток, напоминающий червя-трубочника, вернее его половину, которым кормят рыбок в аквариуме. Это так называемые олигохеты или малощетинковые черви, обладающие основными чертами типа кольчатых червей - Annelida, но с редуцированными пальпами, параподиями и жабрами. Щетинки параподий сохраняются, хотя и в ограниченном числе. Олигохеты произошли от полихет - морских червей, появившихся в кембрийском периоде, примерно 540-485 миллионов лет назад.

На выявленном отпечатке ученые обнаружили сегментацию, тонкую вторичную кольчатость, поперечные валики, треугольную головную лопасть и вдавление в области, где у современного трубочника находятся половые органы. Эксперты не смогли определиться с латинским названием древнейшей окаменелости, по их предположениям, находка относится к виду малощетинковых червей семейства Tubificidae, так как на суше подобные черви появились, выползая из пресных водоёмов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 12:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На продажу выстелена редкая модель «Волги»…
«Вешу, как в 10-м классе!»: Мария Порошина похудела после участия в шоу «Танцы со…
В Крыму Lada Granta упала в море с высоты 25…
Учёные нашли в Оренбургской области древнейшего…
Эвелина Бледанс поделилась снимками 25-летней…
Александр Кержаков оправдался после слов Миланы Тюльпановой о домашнем насилии: "Не ассоциируйте эти слова со…
Эксперты составили портрет магазинного вора в условиях…
Дженнифер Энистон рассказала, как переживала измену Брэда Питта с Анджелиной…
Российские банки одобрили займы бизнесу на выплату зарплат на 30 млрд…
Чулпан Хаматова о финале сериала «Зулейха открывает глаза»: «Главные герои будут…
Great Wall Motors раскрыла цены на рамный внедорожник Haval H5 в…
Кафельников назвал лучших российских теннисистов, которые могут войти в ТОП-3…
Xiaomi выпустила приложение для обновления драйверов графического процессора на…
Бен Аффлек и Ана де Армас тайно…
Toyota Land Cruiser названа внедорожником с наибольшим…
Владельцы старых iPhone заставили компанию Apple заплатить за нерабочий…
Федор Добронравов остался без работы из-за пандемии…
Названы марки авто, которые станут востребованы после…
Эксперты заявили об украинском «происхождении» танка Т-14…
Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor…
Евгений Папунаишвили выступил с критикой в адрес членов жюри шоу “Танцы со…
Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с…
Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет…
"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи…
Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70…
Новая прошивка исправила зеленый экран на OnePlus 8…
Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки…
Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого…
Просмотреть все новости