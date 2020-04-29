Учёные нашли в Оренбургской области древнейшего червя-трубочника
Учёные из России и Эстонии нашли древнейшего в мире червя-трубочника в Оренбургской области. Сотрудники Палеонтологического института РАН сообщили изданию Acta Palaeontologica Polonica, что возраст окаменелости порядка 250 миллионов лет.
Находка, обнаруженная при изучении пермских и триасовых отложений Приуралья, по словам учёных, на 100 миллионов лет старше найденных ранее червей-трубочников. Научное исследование ископаемых из триаса Петропавловки объединило как российских, так и эстонских специалистов. В результате общих усилий были собраны насекомые и остатки растений, древнейшие рачки и мечехвосты, в своё время обитающие в пресных водах. В лабораторных разработках выявленных образцов палеонтологи обнаружили отпечаток, напоминающий червя-трубочника, вернее его половину, которым кормят рыбок в аквариуме. Это так называемые олигохеты или малощетинковые черви, обладающие основными чертами типа кольчатых червей - Annelida, но с редуцированными пальпами, параподиями и жабрами. Щетинки параподий сохраняются, хотя и в ограниченном числе. Олигохеты произошли от полихет - морских червей, появившихся в кембрийском периоде, примерно 540-485 миллионов лет назад.
На выявленном отпечатке ученые обнаружили сегментацию, тонкую вторичную кольчатость, поперечные валики, треугольную головную лопасть и вдавление в области, где у современного трубочника находятся половые органы. Эксперты не смогли определиться с латинским названием древнейшей окаменелости, по их предположениям, находка относится к виду малощетинковых червей семейства Tubificidae, так как на суше подобные черви появились, выползая из пресных водоёмов.
Находка, обнаруженная при изучении пермских и триасовых отложений Приуралья, по словам учёных, на 100 миллионов лет старше найденных ранее червей-трубочников. Научное исследование ископаемых из триаса Петропавловки объединило как российских, так и эстонских специалистов. В результате общих усилий были собраны насекомые и остатки растений, древнейшие рачки и мечехвосты, в своё время обитающие в пресных водах. В лабораторных разработках выявленных образцов палеонтологи обнаружили отпечаток, напоминающий червя-трубочника, вернее его половину, которым кормят рыбок в аквариуме. Это так называемые олигохеты или малощетинковые черви, обладающие основными чертами типа кольчатых червей - Annelida, но с редуцированными пальпами, параподиями и жабрами. Щетинки параподий сохраняются, хотя и в ограниченном числе. Олигохеты произошли от полихет - морских червей, появившихся в кембрийском периоде, примерно 540-485 миллионов лет назад.
На выявленном отпечатке ученые обнаружили сегментацию, тонкую вторичную кольчатость, поперечные валики, треугольную головную лопасть и вдавление в области, где у современного трубочника находятся половые органы. Эксперты не смогли определиться с латинским названием древнейшей окаменелости, по их предположениям, находка относится к виду малощетинковых червей семейства Tubificidae, так как на суше подобные черви появились, выползая из пресных водоёмов.
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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 12:41