Названы марки авто, которые станут востребованы после пандемии
Эксперты аналитического сервиса Avtocod назвали автомобили, которые могут стать самыми востребованными после пандемии коронавируса. Также специалисты проверили аналогичную ситуацию на вторичном рынке.
Лидером даже после пандемии должна остаться отечественная LADA. На вторичном рынке количество объявлений о продаже российских транспортных средств продолжает расти, но судя по закрытым сделкам, граждане так же активно покупают машины. По популярности автомобили LADA и до пандемии занимали первое место.
На втором месте рейтинга расположились транспортные средства компании Toyota. Тройку лидеров закрывает немецкий бренд Mercedes-Benz. По мнению специалистов, после пандемии востребованными станут автомобили от Hyundai. Компания Kia постепенно теряет свою популярность из-за повышения цен и обновления линейки преимущественно во флагманском сегменте.
Специалисты отмечают, что из-за ухудшения экономической ситуации в России и во всем мире часть водителей может сменить дорогие автомобили на более дешевые. Данная тенденция станет причиной просадки продаж во флагманском сегменте. Некоторые марки уже в марте и апреле почувствовали просадку в уровне реализации.
Лидером даже после пандемии должна остаться отечественная LADA. На вторичном рынке количество объявлений о продаже российских транспортных средств продолжает расти, но судя по закрытым сделкам, граждане так же активно покупают машины. По популярности автомобили LADA и до пандемии занимали первое место.
На втором месте рейтинга расположились транспортные средства компании Toyota. Тройку лидеров закрывает немецкий бренд Mercedes-Benz. По мнению специалистов, после пандемии востребованными станут автомобили от Hyundai. Компания Kia постепенно теряет свою популярность из-за повышения цен и обновления линейки преимущественно во флагманском сегменте.
Специалисты отмечают, что из-за ухудшения экономической ситуации в России и во всем мире часть водителей может сменить дорогие автомобили на более дешевые. Данная тенденция станет причиной просадки продаж во флагманском сегменте. Некоторые марки уже в марте и апреле почувствовали просадку в уровне реализации.