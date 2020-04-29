Названы марки авто, которые станут востребованы после пандемии





Лидером даже после пандемии должна остаться отечественная LADA. На вторичном рынке количество объявлений о продаже российских транспортных средств продолжает расти, но судя по закрытым сделкам, граждане так же активно покупают машины. По популярности автомобили LADA и до пандемии занимали первое место.На втором месте рейтинга расположились транспортные средства компании Toyota. Тройку лидеров закрывает немецкий бренд Mercedes-Benz. По мнению специалистов, после пандемии востребованными станут автомобили от Hyundai. Компания Kia постепенно теряет свою популярность из-за повышения цен и обновления линейки преимущественно во флагманском сегменте.Специалисты отмечают, что из-за ухудшения экономической ситуации в России и во всем мире часть водителей может сменить дорогие автомобили на более дешевые. Данная тенденция станет причиной просадки продаж во флагманском сегменте. Некоторые марки уже в марте и апреле почувствовали просадку в уровне реализации.