Мишустин освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендной платы

«Освобождение от платежей будет действовать в апреле, мае и июне текущего года. На фоне продления режима самоизоляции и ожидания пика заболеваемости коронавирусом решение может быть пересмотрено», - приводит слова Мишустина издание « Политэксперт ».





В сообщении премьера также говорится, что другие предприятия, относящиеся к среднему и малому бизнесу, получили возможность оформить субсидирование или льготы на аренду государственного имущества. Определенные налоговые послабления были введены для туристических компаний, негосударственных образовательных организаций и предприятий ресторанного бизнеса.Владимир Путин ранее продлил «выходные» до 11 мая включительно. По словам российского президента, пик заболеваемости в России еще не наступил, ввиду чего всем профильным ведомствам и главам регионов нужно работать в полную силу.