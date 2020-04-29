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Мишустин освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендной платы

Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от арендной платы кинотеатров и стоматологических клиник, которые занимают помещения, состоящие в федеральной собственности. Соответствующе правила будут действовать на период распространения коронавируса и ограничений в работе определенных организаций.

«Освобождение от платежей будет действовать в апреле, мае и июне текущего года. На фоне продления режима самоизоляции и ожидания пика заболеваемости коронавирусом решение может быть пересмотрено», - приводит слова Мишустина издание «Политэксперт».

В сообщении премьера также говорится, что другие предприятия, относящиеся к среднему и малому бизнесу, получили возможность оформить субсидирование или льготы на аренду государственного имущества. Определенные налоговые послабления были введены для туристических компаний, негосударственных образовательных организаций и предприятий ресторанного бизнеса.

Владимир Путин ранее продлил «выходные» до 11 мая включительно. По словам российского президента, пик заболеваемости в России еще не наступил, ввиду чего всем профильным ведомствам и главам регионов нужно работать в полную силу.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:52

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