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Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки актрисы

Уме Турман долгое время приписывали роман с Квентином Тарантино, однако режиссер настаивает на том, что актриса стала для него лишь музой. Знаменитость отпраздновала 50-летие 29 апреля, а в свои годы она имеет за плечами несколько неудачных браков.
Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки актрисы

Впервые Ума Турман вышла замуж в 20 лет, а ее избранником оказался Гэри Олдмен, который уже имел ребенка от первого брака. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма “Генри и Джун”, а решение пожениться критиковали многие их коллеги. В итоге эта связь просуществовала несколько лет, а во второй раз звезда решилась на замужество лишь в 1998 году. Вторым супругом актрисы стал Итан Хоук, с которым она познакомилась на съемках фильма “Гаттака”. За семь лет брака у пары родились дочь Майя Рэй Турман-Хоук и сын Левон Грин Хоук. После расставания Хоук уверял, что это стало большим испытанием для него.

В середине “нулевых” на вечеринке Недели высокой моды Ума Турман познакомилась с финансистом Арпадом Бюссоном, от которого в итоге родила дочь. Пара не зарегистрировала свои отношения официально, поэтому звезде пришлось бороться за опеку над ребенком в суде.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:18

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