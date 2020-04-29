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Эксперты заявили об украинском «происхождении» танка Т-14 «Армата»

Информационное агентство Defense Express решило развеять «миф» о Т-14, который позиционируется как российский революционный танк. По словам экспертов, «Армата» имеет украинское «происхождение».

Т-14 «Армата» долгое время считался достоянием российских оружейных конструкторов, что в конечном итоге оказалось очередной легендой ВС РФ. На самом деле танк является реализацией довольно старого проекта, созданного в конце существования СССР. Речь идет о схемах объекта 477 «Молот», которые составили эксперты Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова в 1980-х годах. Согласно данным агентства Defense Express, «Армата» почти ничем не отличается от украинского прототипа.

Единственным нововведением можно назвать актуальную электронику, которая связана с 30-летним прогрессом в технологиях. Остальные характеристики не получили особых изменений: бронемашина все так же обладает активной защитой, радаром, 152-мм пушкой с автоматической подачей боеприпасов и производительным силовым агрегатом. Кроме прочего, международные санкции вынуждают Россию искать недостающие комплектующие для окончания разработки перспективного танка.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:46

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