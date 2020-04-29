Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет Ка-50
Американское издание The National Interest оценило вертолет Ка-50, разработанный в РФ. Журналисты отметили, что боевая машина отличается от аналогов маневренностью.
По мнению экспертов, маневренность Ка-50 может быть полезна при выполнении боевых задач любого типа. В ходе учений «Запад-2017», на которых борт впервые официально показали и испытали, он был назван лучшим за техническое оснащение. Вертолет может выдерживать выстрелы из любого малокалиберного вооружения даже при стрельбе вплотную.
Ка-50 может быть носителем ракет класса «воздух-земля». Также на правом крыле борта имеется пушка, рассчитанная на ведение огня повышенной точности. В описании от производителя говорится, что вертолет предназначается для поражения огневых точек, техники или живой силы противника. Созданием борта в свое время занимался ОКБ «Камов».
«Основой для «Черной акулы» служат два винта, вращающиеся в разные стороны. Это позволяет маневрировать вокруг домов и зданий, а также уклоняться от вражеских снарядов. Разработчики позаботились и о безопасности пилотов, оснастив вертолет современной системой катапультирования», - рассказали журналисты The National Interest.
По мнению экспертов, маневренность Ка-50 может быть полезна при выполнении боевых задач любого типа. В ходе учений «Запад-2017», на которых борт впервые официально показали и испытали, он был назван лучшим за техническое оснащение. Вертолет может выдерживать выстрелы из любого малокалиберного вооружения даже при стрельбе вплотную.
Ка-50 может быть носителем ракет класса «воздух-земля». Также на правом крыле борта имеется пушка, рассчитанная на ведение огня повышенной точности. В описании от производителя говорится, что вертолет предназначается для поражения огневых точек, техники или живой силы противника. Созданием борта в свое время занимался ОКБ «Камов».
Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:29