Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет Ка-50

«Основой для «Черной акулы» служат два винта, вращающиеся в разные стороны. Это позволяет маневрировать вокруг домов и зданий, а также уклоняться от вражеских снарядов. Разработчики позаботились и о безопасности пилотов, оснастив вертолет современной системой катапультирования», - рассказали журналисты The National Interest.





По мнению экспертов, маневренность Ка-50 может быть полезна при выполнении боевых задач любого типа. В ходе учений «Запад-2017», на которых борт впервые официально показали и испытали, он был назван лучшим за техническое оснащение. Вертолет может выдерживать выстрелы из любого малокалиберного вооружения даже при стрельбе вплотную.Ка-50 может быть носителем ракет класса «воздух-земля». Также на правом крыле борта имеется пушка, рассчитанная на ведение огня повышенной точности. В описании от производителя говорится, что вертолет предназначается для поражения огневых точек, техники или живой силы противника. Созданием борта в свое время занимался ОКБ «Камов».