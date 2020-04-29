Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70 Coupe





Несмотря на пандемию коронавируса, китайские автопроизводители продолжают пополнять авторынок новинками. Сегодня поклонники бренда могут приобрести Chery Jetour X70 Coupe – купеобразный кроссовер по доступной цене. Напомним, первый Chery Jetour X70 вышел еще два года назад. Автомобиль позиционировал себя как молодежное транспортное средство с неплохими характеристиками. Некоторое время спустя вышла спортивная версия кроссовера, которая пользовалась особой популярностью в Поднебесной. Позже бренд анонсировал SUV Chery Jetour X95 – оптимальное решение для большой семьи. Кроссовер Chery Jetour X70 Coupe - некая серединка, получившая немного переработанную внешность и улучшенный салон в сравнении с базовой версией. Автомобиль имеет габариты: длина – 4750 миллиметров, ширина – 1900 миллиметров, высота – 1710 миллиметров, колесная база – 2745 миллиметров.В Chery Jetour X70 Coupe установлено несколько моторов на выбор покупателя. Автолюбителям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 156 «лошадок», который работает с 6-ступенчатой «механикой», а также 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 197 лошадиных сил с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. Стоимость базовой комплектации составляет 967 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется покупателю в 1 миллион 367 тысяч рублей.