Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70 Coupe
Компания Chery порадовала поклонников выходом нового кроссовера. Сегодня, 29 апреля, стартовали продажи Jetour X70 Coupe стоимостью от 967 тысяч рублей.
Несмотря на пандемию коронавируса, китайские автопроизводители продолжают пополнять авторынок новинками. Сегодня поклонники бренда могут приобрести Chery Jetour X70 Coupe – купеобразный кроссовер по доступной цене. Напомним, первый Chery Jetour X70 вышел еще два года назад. Автомобиль позиционировал себя как молодежное транспортное средство с неплохими характеристиками. Некоторое время спустя вышла спортивная версия кроссовера, которая пользовалась особой популярностью в Поднебесной. Позже бренд анонсировал SUV Chery Jetour X95 – оптимальное решение для большой семьи. Кроссовер Chery Jetour X70 Coupe - некая серединка, получившая немного переработанную внешность и улучшенный салон в сравнении с базовой версией. Автомобиль имеет габариты: длина – 4750 миллиметров, ширина – 1900 миллиметров, высота – 1710 миллиметров, колесная база – 2745 миллиметров.
В Chery Jetour X70 Coupe установлено несколько моторов на выбор покупателя. Автолюбителям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 156 «лошадок», который работает с 6-ступенчатой «механикой», а также 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 197 лошадиных сил с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. Стоимость базовой комплектации составляет 967 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется покупателю в 1 миллион 367 тысяч рублей.
Несмотря на пандемию коронавируса, китайские автопроизводители продолжают пополнять авторынок новинками. Сегодня поклонники бренда могут приобрести Chery Jetour X70 Coupe – купеобразный кроссовер по доступной цене. Напомним, первый Chery Jetour X70 вышел еще два года назад. Автомобиль позиционировал себя как молодежное транспортное средство с неплохими характеристиками. Некоторое время спустя вышла спортивная версия кроссовера, которая пользовалась особой популярностью в Поднебесной. Позже бренд анонсировал SUV Chery Jetour X95 – оптимальное решение для большой семьи. Кроссовер Chery Jetour X70 Coupe - некая серединка, получившая немного переработанную внешность и улучшенный салон в сравнении с базовой версией. Автомобиль имеет габариты: длина – 4750 миллиметров, ширина – 1900 миллиметров, высота – 1710 миллиметров, колесная база – 2745 миллиметров.
В Chery Jetour X70 Coupe установлено несколько моторов на выбор покупателя. Автолюбителям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 156 «лошадок», который работает с 6-ступенчатой «механикой», а также 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 197 лошадиных сил с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. Стоимость базовой комплектации составляет 967 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется покупателю в 1 миллион 367 тысяч рублей.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:23