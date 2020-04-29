АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70 Coupe

Компания Chery порадовала поклонников выходом нового кроссовера. Сегодня, 29 апреля, стартовали продажи Jetour X70 Coupe стоимостью от 967 тысяч рублей.
Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70 Coupe

Несмотря на пандемию коронавируса, китайские автопроизводители продолжают пополнять авторынок новинками. Сегодня поклонники бренда могут приобрести Chery Jetour X70 Coupe – купеобразный кроссовер по доступной цене. Напомним, первый Chery Jetour X70 вышел еще два года назад. Автомобиль позиционировал себя как молодежное транспортное средство с неплохими характеристиками. Некоторое время спустя вышла спортивная версия кроссовера, которая пользовалась особой популярностью в Поднебесной. Позже бренд анонсировал SUV Chery Jetour X95 – оптимальное решение для большой семьи. Кроссовер Chery Jetour X70 Coupe - некая серединка, получившая немного переработанную внешность и улучшенный салон в сравнении с базовой версией. Автомобиль имеет габариты: длина – 4750 миллиметров, ширина – 1900 миллиметров, высота – 1710 миллиметров, колесная база – 2745 миллиметров.

В Chery Jetour X70 Coupe установлено несколько моторов на выбор покупателя. Автолюбителям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 156 «лошадок», который работает с 6-ступенчатой «механикой», а также 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 197 лошадиных сил с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. Стоимость базовой комплектации составляет 967 тысяч рублей, а самая дорогая версия обойдется покупателю в 1 миллион 367 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Папунаишвили выступил с критикой в адрес членов жюри шоу “Танцы со…
Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с…
Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет…
"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи…
Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70…
Новая прошивка исправила зеленый экран на OnePlus 8…
Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки…
Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого…
Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на…
Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin…
Дочь Саши Зверевой избили подростки в…
Мишустин освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендной…
Леонид Агутин поделился "карантинным клипом" своей…
Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе…
Певица Palina обвинила Анатолия Цоя в плагиате трека “Позови меня с собой” на шоу…
В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкоматы садовой…
Юрист Дмитрий Кузьмичев: «В квартиру Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова могут заехать посторонние…
Ученые: Мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще…
Жительница Омска после получения ее детьми ожогов кипятком обратилась в больницу только спустя…
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в…
Марк Рудинштейн назвал "пиаром" развод Прилучного с Муцениеце и рассказал о заработках…
Елена Малышева дала советы по предотвращению психрасстройств и тревоги во время пандемии…
Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых…
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее…
В Сети появились фото обновленного Kia…
Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической…
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные…
Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына…
Просмотреть все новости