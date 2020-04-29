Дочь Саши Зверевой избили подростки в Лос-Анджелесе

Инцидент случился на улице, когда наследница певицы стояла в очереди. Сначала одна темнокожая девушка из группы подростков забрала у школьницы смартфон и стала с ним убегать. Дочь Саши Зверевой погналась за сверстницей, чтобы вернуть имущество обратно, однако та вместе с другими детьми начала ее избивать. Нападавших оказалось больше и девочка не смогла себя защитить. Домой она вернулась с многочисленными травмами и синяками. Как позже сообщила звездная мать в Instagram, после случившегося ее дочь морально подавлена и постоянно плачет.По словам артистки, вся семья пытается успокоить пострадавшую родственницу и помочь ей. Близкие поддерживают девочку и уже написали заявление в правоохранительные органы. Также экс-солистка группы «Дэмо» намерена обратиться к психологу. Саша Зверева рассказала подписчикам, что ее наследница опознала злоумышленников, и сейчас они находятся под арестом в Лос-Анджелесе.