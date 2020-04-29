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В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкоматы садовой тяпкой

В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкомат при помощи садовой тяпки. Преступника удалось задержать по горячим следам благодаря видео с камер наблюдения.
В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкоматы садовой тяпкой

Инцидент произошел несколько дней назад в Ногинске. По данным полиции, 30-летний мужчина проник в отделение банка и 4 раза пытался вскрыть банкомат в моменты, когда в помещении никого не было. В итоге он скрылся с места происшествия, так и не получив доступ к денежным средствам. В один момент сработала сигнализация, после чего мужчина выбежал из отделения. К тому времени через несколько улиц его уже ждал наряд полиции.

Сотрудники банка, в котором произошел инцидент, пока воздерживаются от комментариев. По факту происшествия начато уголовное делопроизводство. Суд избрал для задержанного мужчины меру пресечения в виде взятия под стражу. В случае подтверждения вины ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

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Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:25

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