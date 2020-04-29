Жительница Омска после получения ее детьми ожогов кипятком обратилась в больницу только спустя сутки





По предварительной информации, четырехлетняя девочка и мальчик (1,5 года) получили ожоги различной степени тяжести из-за неосторожного поведения с горячим чайником. Их мать рассудила, что краснота на коже не нанесет ущерб наследникам, и не стала обращаться к медикам. Однако через день состояние здоровья детей стремительно ухудшилось, после чего им понадобилась госпитализация. Прокуратура даст оценку законности поведения матери, а также органов, обязанных осуществлять профилактику безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних. В случае наличия достаточных оснований ведомство примет надлежащие меры прокурорского реагирования.По данному случаю следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса РФ - оставление в опасности. Прокуратурой будет держаться на контроле процесс его расследования.