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Жительница Омска после получения ее детьми ожогов кипятком обратилась в больницу только спустя сутки

Жительница Омска после получения ее детьми ожогов от кипятка только спустя сутки обратилась в больницу. В связи с этим Омской прокуратурой проводится проверка надлежащего исполнения матерью родительских обязанностей.


По предварительной информации, четырехлетняя девочка и мальчик (1,5 года) получили ожоги различной степени тяжести из-за неосторожного поведения с горячим чайником. Их мать рассудила, что краснота на коже не нанесет ущерб наследникам, и не стала обращаться к медикам. Однако через день состояние здоровья детей стремительно ухудшилось, после чего им понадобилась госпитализация. Прокуратура даст оценку законности поведения матери, а также органов, обязанных осуществлять профилактику безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних. В случае наличия достаточных оснований ведомство примет надлежащие меры прокурорского реагирования.

По данному случаю следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса РФ - оставление в опасности. Прокуратурой будет держаться на контроле процесс его расследования.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:14

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