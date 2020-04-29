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Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake

Японскому блогеру Комачи Енсаке удалось найти упоминания о будущих чипсетах Intel Meteor Lake в некоем программном коде. По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.

По словам инсайдеров, официальная презентация семейства чипсетов Meteor Lake должна состоятся не раньше 2022 года. Их оснастят разъёмами LGA 1700 и многокристальной компоновкой. Выпуск этих устройств ознаменует появление 7-нм технологии в каталоге пользовательских продуктов Intel. На данный момент больше известно о серверном сегменте процессоров, поскольку первые ускорители вычислений Ponte Vecchio выйдут в продажу в конце 2021 года.

Meteor Lake могут быть построены на прогрессивной архитектуре Golden Cove с повышенным быстродействием в одноядерных приложениях, что позволит вводить новые команды для ускорения работы в системах ИИ. Вторым 7-нм предложением от американской компании станет Granite Rapids в конструктивном исполнении LGA 4677, который имеет встроенную поддержку DDR5, HBM2, а также интерфейсов PCI Express 5.0 и CXL. Стоит отметить, что любые планы бренда могут измениться в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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