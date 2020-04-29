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Эксперты составили портрет магазинного вора в условиях карантина

Российские эксперты составили портрет магазинного вора в условиях карантина. Им является мужчина старше 30 лет в медицинской маске.
Эксперты составили портрет магазинного вора в условиях карантина

По информации журналистов, облик злоумышленника с началом режима самоизоляции на территории РФ изменился. Раньше в большинстве случаев это были подростки и асоциальные личности, однако, как выяснили специалисты, вором оказался вполне импозантный гражданин. В основном он занимается кражей недорогих алкогольных напитков. Раньше россияне пытались своровать товар, находясь в нетрезвом состоянии. Что касается действующего в условиях карантина нарушителя, он осознает последствия своих поступков. Тем не менее администрации магазинов предприняли необходимые меры и быстро отреагировали на изменение социально-демографического состава воровского сообщества, промышляющего в торговых точках.

Для защиты от краж с полок и прилавков эксперты ввели в обращение программу с применением технологии распознавания лиц от предприятий NtechLab и BIT. Компьютер поможет охране схватить мошенника за руку, а после этого он больше не сможет попасть в магазин или заявить об этом в полицию.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30

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