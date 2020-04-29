Новая прошивка исправила зеленый экран на OnePlus 8 Pro





Сразу после выхода OnePlus 8 Pro в компанию-производитель начали поступать жалобы. Пользователи заметили, что при низкой яркости и маленьком заряде батареи на экране появлялись зеленые пятна. Всего неделю спустя вышло новое обновление операционной системы OxygenOS 10.5.5. Прошивка исправила изъян, а также обновились некоторые функции смартфона. Например, был оптимизирован эффект отображения, повышена производительность камеры, исправлены незначительные баги, улучшено качество видеосъемки, а также оптимизирована чувствительность сенсора по краям дисплея.Стоит отметить, в официальном описании прошивки нет информации об исправлении проблемы с зеленым экраном. Однако после обновления OnePlus 8 Pro изъян пропал. Видимо, компания не хочет акцентировать внимание на своих ошибках, поэтому не добавила данную информацию. Напомним, смартфоны Samsung Galaxy S20 Ultra также сталкивались с подобной проблемой. Однако пока не известно, что именно приводит к поломке, поскольку бренды не комментируют данную ситуацию.