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Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого пузыря

Британские исследователи, являющиеся сотрудниками Йоркского университета, установили, как токсины повреждают ДНК при курении. Эти исследования помогли ученым доказать взаимосвязь вредной привычки с раком мочевого пузыря и мутациями.
Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого пузыря

Пресс-релиз данной научной работы был опубликован на официальном портале MedicalXpress. В лабораторных условиях ученым удалось вырастить ткани пузыря, после чего они были подвергнуты воздействию дыма сигарет. Британские эксперты проанализировали ДНК клеток, чтобы обнаружить мутации, которые возникли во время проведения эксперимента. Выяснилось, что вредная привычка приводит к повреждению генетического материала. Из-за токсинов образовалась небольшая доля мутаций, поэтому ученым предстоит выяснить, какие еще факторы влияют на развитие рака мочевого пузыря.

В процессе исследования было установлено, что вредные вещества способны запустить механизмы, повреждающие гены человека. В результате происходит вовлечение в семейство APOBEC, вызывающих мутации в вирусах. Этот механизм представляет собой естественную защиту, но иногда происходит повреждение здоровых клеток, из-за чего развивается онкологическое заболевание.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:11

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