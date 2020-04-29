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Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin 710F

В Сети появилась информация о новом смартфоне Huawei P Smart 2020, который будет относиться к среднему ценовому сегменту. Особенностью устройства станет процессор Kirin 710F на 8 ядер.
Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin 710F

Смартфон получит дисплей стандарта IPS LCD с диагональю в 6,21 дюйма. Также имеется информация о разрешении Full HD+. В верхней части дисплея разместился небольшой вырез в виде капли, на котором установлены датчик приближения, переговорный динамик и селфи-камера на 8 мегапикселей.

Вместе с процессором Kirin 710F будут устанавливать графический ускоритель Mali-G51 MP4, рассчитанный на загрузку сложных приложений и современных игр. Также в характеристиках смартфона указана ОЗУ на 4 гигабайта. За беспроводное соединение в смартфоне будут отвечать стандарты Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Визуально прибор практически не отличается от других представителей серии P от Huawei.

Подключение адаптера зарядного устройства к смартфону осуществляется посредством порта USB Type-C. По предварительным данным, стоимость Huawei P Smart 2020 не будет превышать 220 долларов даже в самой дорогой вариации. В России устройство среднего ценового сегмента появится во второй половине текущего года.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:00

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