Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin 710F





Смартфон получит дисплей стандарта IPS LCD с диагональю в 6,21 дюйма. Также имеется информация о разрешении Full HD+. В верхней части дисплея разместился небольшой вырез в виде капли, на котором установлены датчик приближения, переговорный динамик и селфи-камера на 8 мегапикселей.Вместе с процессором Kirin 710F будут устанавливать графический ускоритель Mali-G51 MP4, рассчитанный на загрузку сложных приложений и современных игр. Также в характеристиках смартфона указана ОЗУ на 4 гигабайта. За беспроводное соединение в смартфоне будут отвечать стандарты Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Визуально прибор практически не отличается от других представителей серии P от Huawei.Подключение адаптера зарядного устройства к смартфону осуществляется посредством порта USB Type-C. По предварительным данным, стоимость Huawei P Smart 2020 не будет превышать 220 долларов даже в самой дорогой вариации. В России устройство среднего ценового сегмента появится во второй половине текущего года.