Елена Малышева дала советы по предотвращению психрасстройств и тревоги во время пандемии коронавируса
Елена Малышева дала советы, которые помогут предотвратить развитие психических расстройств из-за тревоги во время пандемии коронавируса. Телеведущая обнародовала рекомендации на своей странице в Instagram.
Телеведущая считает беспокойство нормальным состоянием для человека, если он ожидает результат анализа на коронавирус или уже знает о положительном тесте. В таком случае Елена Малышева назвала важным преодоление паники и полную концентрацию на выздоровлении. По мнению ведущей программы “Здоровье”, шесть советов помогут гражданам не спровоцировать психические расстройства во время карантина. В частности, она рекомендует полностью сосредоточиться на лечении, а также позаботиться об изоляции, чтобы не распространять инфекцию. Поддержку стоит искать онлайн у близких, а для ощущения спокойствия можно медитировать. Важным Малышева считает здоровое питание и употребление достаточного количества воды.
Во время карантина телеведущая посоветовала заниматься приятными делами, которые способствуют расслаблению. В связи с этим можно отказаться от социальных сетей и меньше углубляться в новости. Также Малышева рекомендует не пренебрегать сном.
Телеведущая считает беспокойство нормальным состоянием для человека, если он ожидает результат анализа на коронавирус или уже знает о положительном тесте. В таком случае Елена Малышева назвала важным преодоление паники и полную концентрацию на выздоровлении. По мнению ведущей программы “Здоровье”, шесть советов помогут гражданам не спровоцировать психические расстройства во время карантина. В частности, она рекомендует полностью сосредоточиться на лечении, а также позаботиться об изоляции, чтобы не распространять инфекцию. Поддержку стоит искать онлайн у близких, а для ощущения спокойствия можно медитировать. Важным Малышева считает здоровое питание и употребление достаточного количества воды.
Во время карантина телеведущая посоветовала заниматься приятными делами, которые способствуют расслаблению. В связи с этим можно отказаться от социальных сетей и меньше углубляться в новости. Также Малышева рекомендует не пренебрегать сном.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:02