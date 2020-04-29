Елена Малышева дала советы по предотвращению психрасстройств и тревоги во время пандемии коронавируса

Телеведущая считает беспокойство нормальным состоянием для человека, если он ожидает результат анализа на коронавирус или уже знает о положительном тесте. В таком случае Елена Малышева назвала важным преодоление паники и полную концентрацию на выздоровлении. По мнению ведущей программы “Здоровье”, шесть советов помогут гражданам не спровоцировать психические расстройства во время карантина. В частности, она рекомендует полностью сосредоточиться на лечении, а также позаботиться об изоляции, чтобы не распространять инфекцию. Поддержку стоит искать онлайн у близких, а для ощущения спокойствия можно медитировать. Важным Малышева считает здоровое питание и употребление достаточного количества воды.Во время карантина телеведущая посоветовала заниматься приятными делами, которые способствуют расслаблению. В связи с этим можно отказаться от социальных сетей и меньше углубляться в новости. Также Малышева рекомендует не пренебрегать сном.