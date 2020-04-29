АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на карантине

Мэттью Перри за время карантина сильно поправился и постарел. Несколько дней в Сети появились фото с актером во время прогулки в Лос-Анджелесе.
Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на карантине

На снимках Перри одет в легкую рубашку, черную футболку и свободные штаны. Внешний вид звезды сериала «Друзья» вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие заметили, что Перри набрал несколько килограммов. Из-за лишнего веса актер стал выглядеть значительно старее своих лет. По мнению некоторых поклонников, разница во внешнем виде Перри заметна, так как он последний раз появлялся на людях более полугода назад.

Ранее актер имел проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, из-за чего набрал вес и стал выглядеть значительно хуже. Из-за пагубной зависимости Перри перестал сниматься в кино. Увидеть актера сейчас можно только в небольших камео или второстепенных ролях в сериалах и телефильмах.

Мэттью Перри должен появиться в новой серии сериала «Друзья», которая должна выйти после запуска стримингового сервиса HBO Max. К своим ролям в легендарном ситкоме вернутся все его звезды, включая Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Папунаишвили выступил с критикой в адрес членов жюри шоу “Танцы со…
Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с…
Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет…
"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи…
Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70…
Новая прошивка исправила зеленый экран на OnePlus 8…
Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки…
Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого…
Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на…
Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin…
Дочь Саши Зверевой избили подростки в…
Мишустин освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендной…
Леонид Агутин поделился "карантинным клипом" своей…
Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе…
Певица Palina обвинила Анатолия Цоя в плагиате трека “Позови меня с собой” на шоу…
В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкоматы садовой…
Юрист Дмитрий Кузьмичев: «В квартиру Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова могут заехать посторонние…
Ученые: Мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще…
Жительница Омска после получения ее детьми ожогов кипятком обратилась в больницу только спустя…
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в…
Марк Рудинштейн назвал "пиаром" развод Прилучного с Муцениеце и рассказал о заработках…
Елена Малышева дала советы по предотвращению психрасстройств и тревоги во время пандемии…
Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых…
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее…
В Сети появились фото обновленного Kia…
Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической…
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные…
Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына…
Просмотреть все новости