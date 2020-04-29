Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на карантине
Мэттью Перри за время карантина сильно поправился и постарел. Несколько дней в Сети появились фото с актером во время прогулки в Лос-Анджелесе.
На снимках Перри одет в легкую рубашку, черную футболку и свободные штаны. Внешний вид звезды сериала «Друзья» вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие заметили, что Перри набрал несколько килограммов. Из-за лишнего веса актер стал выглядеть значительно старее своих лет. По мнению некоторых поклонников, разница во внешнем виде Перри заметна, так как он последний раз появлялся на людях более полугода назад.
Ранее актер имел проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, из-за чего набрал вес и стал выглядеть значительно хуже. Из-за пагубной зависимости Перри перестал сниматься в кино. Увидеть актера сейчас можно только в небольших камео или второстепенных ролях в сериалах и телефильмах.
Мэттью Перри должен появиться в новой серии сериала «Друзья», которая должна выйти после запуска стримингового сервиса HBO Max. К своим ролям в легендарном ситкоме вернутся все его звезды, включая Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.
На снимках Перри одет в легкую рубашку, черную футболку и свободные штаны. Внешний вид звезды сериала «Друзья» вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие заметили, что Перри набрал несколько килограммов. Из-за лишнего веса актер стал выглядеть значительно старее своих лет. По мнению некоторых поклонников, разница во внешнем виде Перри заметна, так как он последний раз появлялся на людях более полугода назад.
Ранее актер имел проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, из-за чего набрал вес и стал выглядеть значительно хуже. Из-за пагубной зависимости Перри перестал сниматься в кино. Увидеть актера сейчас можно только в небольших камео или второстепенных ролях в сериалах и телефильмах.
Мэттью Перри должен появиться в новой серии сериала «Друзья», которая должна выйти после запуска стримингового сервиса HBO Max. К своим ролям в легендарном ситкоме вернутся все его звезды, включая Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.