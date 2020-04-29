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Леонид Агутин поделился "карантинным клипом" своей дочери

Елизавета Варум решила посвятить новую песню пандемии COVID-19 и режиму самоизоляции. Леонид Агутин поделился "карантинным клипом" своей дочери, которая является участницей американской рок-группы Bruvvy.

В профиле Леонида Агутина на веб-платформе Instagram появился видеоролик, в котором дочь певца Елизавета Варум выступила с новой композицией. Музыкальный клип не отличался замысловатым сюжетом, что сам исполнитель описал как "баловство". Все же, Агутин высоко оценил вокальные данные наследницы и других участников рок-бэнда. "Настоящие клипы, думаю, еще впереди, а вот играют уже ребята не по-детски!" - добавил артист.

На кадрах видно, как участники группы Bruvvy и их фанаты отрываются дома во время карантина. Большинство подписчиков Агутина остались в восторге от творчества его дочери, а некоторые даже предрекли песне скорую славу. Один из комментаторов отметил вокальный уровень Елизаветы Варум и её навыки игры на гитаре. Известно, что дочь звездной пары сейчас находится в США, где учится в местном университете и продвигает собственную музыкальную карьеру.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:47

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