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Егор Крид показал архивное фото с отцом и сестрой

Егор Крид поделился с подписчиками в Instagram архивным фото с отцом и старшей сестрой. В своей публикации артист рассекретил имя “второй половины”.
Егор Крид показал архивное фото с отцом и сестрой

Певец поздравил с днем рождения Полину Булаткину, вместе с которой запечатлен на опубликованном снимке. Он считает, что его старшая сестра на этой фотографии рада его рождению, а также посчитал кадр милым. Певец признался, что чувствует необходимость оберегать Булаткину, несмотря на то, что она старше, а также назвал ее своей “второй половиной”. При этом Егору Криду сложно быть близким к сестре, учитывая, что она работает и живет в США, где взяла себе творческий псевдоним Полина Фэйт. В день рождения актрисы ее звездный младший брат пожелал ей стать наглее, не предавать мечту и поскорее родить первенца.

В комментариях к поздравлениям присоединились многочисленные подписчики Егора Крида, включая коллег, а именно певицу Валерию и Яну Рудковскую.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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