Егор Крид показал архивное фото с отцом и сестрой

Певец поздравил с днем рождения Полину Булаткину, вместе с которой запечатлен на опубликованном снимке. Он считает, что его старшая сестра на этой фотографии рада его рождению, а также посчитал кадр милым. Певец признался, что чувствует необходимость оберегать Булаткину, несмотря на то, что она старше, а также назвал ее своей “второй половиной”. При этом Егору Криду сложно быть близким к сестре, учитывая, что она работает и живет в США, где взяла себе творческий псевдоним Полина Фэйт. В день рождения актрисы ее звездный младший брат пожелал ей стать наглее, не предавать мечту и поскорее родить первенца.В комментариях к поздравлениям присоединились многочисленные подписчики Егора Крида, включая коллег, а именно певицу Валерию и Яну Рудковскую.