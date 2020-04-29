Певица Palina обвинила Анатолия Цоя в плагиате трека “Позови меня с собой” на шоу “Маска”
Известная певица из Беларуси Palina в своем Instagram-аккаунте озвучила обвинения в плагиате в адрес одержавшего первенство в рамках шоу “Маска” Анатолия Цоя. Артистка считает, что артист просто скопировал созданный ею кавер на трек “Позови меня с собой”, известный в исполнении Аллы Пугачевой.
Palina высказалась о плагиате, на который решился Анатолий Цой, в социальных сетях, где прикрепила видео с собственной версией исполнения упомянутой композиции. Она отметила, что выпустила свой вариант еще летом 2019 года. При этом певица признает, что не имеет прав на спетую песню, поэтому не имеет возможности призвать коллегу к ответу. Ей “обидно”, что артист такого уровня и его команда, в том числе сотрудники известного канала, не пожелали тратить время на другую аранжировку.
Оказалось, что Palina продолжительный период трудилась над кавером. Потребовалось около 100 рабочих часов, чтобы завершить все необходимые манипуляции. Об этом сообщает издание NewInform.
Palina высказалась о плагиате, на который решился Анатолий Цой, в социальных сетях, где прикрепила видео с собственной версией исполнения упомянутой композиции. Она отметила, что выпустила свой вариант еще летом 2019 года. При этом певица признает, что не имеет прав на спетую песню, поэтому не имеет возможности призвать коллегу к ответу. Ей “обидно”, что артист такого уровня и его команда, в том числе сотрудники известного канала, не пожелали тратить время на другую аранжировку.
Оказалось, что Palina продолжительный период трудилась над кавером. Потребовалось около 100 рабочих часов, чтобы завершить все необходимые манипуляции. Об этом сообщает издание NewInform.