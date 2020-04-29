Юрист Дмитрий Кузьмичев: «В квартиру Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова могут заехать посторонние люди»





Как заявил адвокат, в легендарное жилье, где в свое время обитал с актрисой писатель Василий Макарович Шукшин, может заехать кто-то другой. Ранее внучка Лидии Николаевны Анна продала свою часть квартиры за 5 миллионов рублей, что шокировало многих знакомых девушки. Дмитрий Кузьмичев сообщил, что те посторонние, которые могут поселиться в апартаментах на улице Бочкова, имеют на это полное право, поскольку являются законными собственниками ½ доли. При этом эксперты убеждены в том, что родственница артистки снизила стоимость жилплощади, которая в действительности стоит около 30 млн рублей.Приобретший часть квартиры приятель Анны Шукшиной сообщил, что пока не собирается в нее заезжать, но в любой момент мужчина может передумать. Тогда между родственниками писателя начнется новый конфликт. В данную историю не вмешивалась только актриса и дочь знаменитости Мария Васильевна, решившая не высказываться на эту тему.Юристы отмечают, что по закону внучка Лидии Николаевны должна была предложить выкупить долю в жилье своей тёте. Ольга Шукшина является совладелицей и может оспорить заключенную племянницей сделку.