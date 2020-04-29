Марк Рудинштейн назвал "пиаром" развод Прилучного с Муцениеце и рассказал о заработках супругов





Со слов Марка Рудинштейна, Павел Прилучный зарабатывает в среднем полмиллиона рублей за один съёмочный день. Даже сейчас актер не сидит без работы, поскольку производство кино хоть и приостановилось, но не прекратилось полностью. Компании снимают материал, в котором не нужно массовки, поэтому особых финансовых потерь Прилучный не несет. Однако Агата Муцениеце не может похвастаться подобными гонорарами. Марк Рудинштейн считает, что актриса специально разыграла сцену с избиением, чтобы повысить свою популярность. Таким образом Муцениеце надеется получить новые роли в кино, а также принять участие в разнообразных ток-шоу.Также продюсер не верит в развод супругов, поскольку вся эта ситуация слишком наиграна. Избитая женщина не идет на следующий день на передачу, а бежит в полицию с заявлением. Марк Рудинштейн уверен, что в ближайшее время Агата Муцениеце примет участие в нескольких ток-шоу, чтобы рассказать свою историю, но до развода дело не дойдет. Актриса получит максимум выгоды от ситуации и успокоится.