Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

«В России пока сохраняется определенная зависимость от импорта иностранного оборудования. Для обеспечения полноценной работы медицинской отрасли также нужны сырье, культуры, лекарства и многое другое. Часть из вышеперечисленного поставляется из-за границы. На фоне пандемии коронавируса страны решают сконцентрироваться на внутренней ситуации и даже закрывают импорт для компаний, занимающихся производством медикаментов», - говорится в сообщении Минздрава.





В ведомстве подчеркнули, что пока дефицита лекарственных препаратов нет, но локальным компаниям стоит подготовиться к возможному недостатку материалов для производства медикаментов.Минздрав с 28 апреля обновил рекомендации по лечению коронавируса. Теперь в перечень препаратов, возможных к назначению, входят 13 медикаментов. Также в ведомстве прокомментировали возможность создания вакцины от коронавируса в 2020 году. По словам специалистов, работа над препаратом ведется сразу в двух направлениях, что увеличивает шансы на успех.