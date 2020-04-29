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Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса некоторые страны могут отказаться поставлять лекарства в Россию. По данным специалистов Минздрава, на фоне подобных проблем могут быть отменены профилактические мероприятия и плановая медицинская помощь.

«В России пока сохраняется определенная зависимость от импорта иностранного оборудования. Для обеспечения полноценной работы медицинской отрасли также нужны сырье, культуры, лекарства и многое другое. Часть из вышеперечисленного поставляется из-за границы. На фоне пандемии коронавируса страны решают сконцентрироваться на внутренней ситуации и даже закрывают импорт для компаний, занимающихся производством медикаментов», - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что пока дефицита лекарственных препаратов нет, но локальным компаниям стоит подготовиться к возможному недостатку материалов для производства медикаментов.

Минздрав с 28 апреля обновил рекомендации по лечению коронавируса. Теперь в перечень препаратов, возможных к назначению, входят 13 медикаментов. Также в ведомстве прокомментировали возможность создания вакцины от коронавируса в 2020 году. По словам специалистов, работа над препаратом ведется сразу в двух направлениях, что увеличивает шансы на успех.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11

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