Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых волн
Несмотря на падение курса биткойна, майнинг до сих пор остается популярным способом заработка. Поэтому компания Microsoft оформила патент на добычу криптовалюты с помощью мозговых волн.
Разработчики из корпорации Microsoft решили обнародовать свой концепт «Криптовалютная система использования показателей активности организма». Его суть состоит в использовании биоэлектрических импульсов человеческой ЦНС для майнинга цифровых валют. По замыслу программистов, пользователь может подтвердить просмотр рекламных объявлений с помощью биодатчика, следящего за активностью мозга и другими параметрами тела. Это позволит получить вознаграждение в виде той или иной криптовалюты.
Оператор может поставить перед юзером и иные задачи, вроде работы с определенными сервисами. Разработка будет делать выводы о том, чем занят сотрудник: зашел ли он в соцсеть, ищет ли что-либо в интернете, читает ли почту или разговаривает с чатботом. Вместо сложной системы вычислений фирмы могут получать подтверждение о выполненном задании от данных, собранных в ходе измерения активности организма. Обладатели патента говорят, что пользователь сможет решить большинство сложных проблем бессознательно.
Разработчики из корпорации Microsoft решили обнародовать свой концепт «Криптовалютная система использования показателей активности организма». Его суть состоит в использовании биоэлектрических импульсов человеческой ЦНС для майнинга цифровых валют. По замыслу программистов, пользователь может подтвердить просмотр рекламных объявлений с помощью биодатчика, следящего за активностью мозга и другими параметрами тела. Это позволит получить вознаграждение в виде той или иной криптовалюты.
Оператор может поставить перед юзером и иные задачи, вроде работы с определенными сервисами. Разработка будет делать выводы о том, чем занят сотрудник: зашел ли он в соцсеть, ищет ли что-либо в интернете, читает ли почту или разговаривает с чатботом. Вместо сложной системы вычислений фирмы могут получать подтверждение о выполненном задании от данных, собранных в ходе измерения активности организма. Обладатели патента говорят, что пользователь сможет решить большинство сложных проблем бессознательно.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58