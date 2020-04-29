Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых волн





Разработчики из корпорации Microsoft решили обнародовать свой концепт «Криптовалютная система использования показателей активности организма». Его суть состоит в использовании биоэлектрических импульсов человеческой ЦНС для майнинга цифровых валют. По замыслу программистов, пользователь может подтвердить просмотр рекламных объявлений с помощью биодатчика, следящего за активностью мозга и другими параметрами тела. Это позволит получить вознаграждение в виде той или иной криптовалюты.Оператор может поставить перед юзером и иные задачи, вроде работы с определенными сервисами. Разработка будет делать выводы о том, чем занят сотрудник: зашел ли он в соцсеть, ищет ли что-либо в интернете, читает ли почту или разговаривает с чатботом. Вместо сложной системы вычислений фирмы могут получать подтверждение о выполненном задании от данных, собранных в ходе измерения активности организма. Обладатели патента говорят, что пользователь сможет решить большинство сложных проблем бессознательно.