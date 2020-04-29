В Сети появились фото обновленного Kia Picanto
Пользователи Сети недавно смогли оценить фото обновленного Kia Picanto. Южнокорейский хэтчбек появится на рынке с новым дизайном и оборудованием.
Поскольку нынешнее поколение Kia Picanto вышло в продажу более трех лет назад, рынок вынуждает производителя выпустить рестайлинговую версию. На одном из корейских автомобильных форумов появились изображения прототипа новой модели GT Line, которая появится в местных дилерских центрах под названием Morning. Базовый вариант хэтчбека в скором времени обзаведется "агрессивными" бамперами, противотуманной оптикой с четырьмя светодиодными секциями, а также более стильной радиаторной решеткой.
Что касается технической стороны, то диапазон двигателей останется прежним: под капотом можно найти все тот же 1,0-литровый мотор мощностью 76 лошадиных сил. Основным исключением станет роботизированная коробка переключения передач и поддержка систем помощи водителю. На данный момент представители бренда не раскрывают дату презентации автомобиля и его стоимость. Известно, что текущая генерация Kia Picanto продается по цене от 689 до 789 тысяч рублей.
Поскольку нынешнее поколение Kia Picanto вышло в продажу более трех лет назад, рынок вынуждает производителя выпустить рестайлинговую версию. На одном из корейских автомобильных форумов появились изображения прототипа новой модели GT Line, которая появится в местных дилерских центрах под названием Morning. Базовый вариант хэтчбека в скором времени обзаведется "агрессивными" бамперами, противотуманной оптикой с четырьмя светодиодными секциями, а также более стильной радиаторной решеткой.
Что касается технической стороны, то диапазон двигателей останется прежним: под капотом можно найти все тот же 1,0-литровый мотор мощностью 76 лошадиных сил. Основным исключением станет роботизированная коробка переключения передач и поддержка систем помощи водителю. На данный момент представители бренда не раскрывают дату презентации автомобиля и его стоимость. Известно, что текущая генерация Kia Picanto продается по цене от 689 до 789 тысяч рублей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:51