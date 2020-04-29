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"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее любовнике

Представитель Елены Степаненко прокомментировал слухи о молодом любовнике юмористки. По его словам, артистка и ее бывший супруг Евгений Петросян до сих пор не развенчались.
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее любовнике

«Вбросы по поводу молодого любовника Степаненко начались еще до развода. Тогда в прессе только появилась информация о размолвке юмористов. Могу сказать лишь то, что это чистый вымысел. Степаненко является верующим человеком. В свое время они с Петросяном обвенчались. Для нее не так просто разорвать этот божественный союз. Кроме того, у нее постоянно съемки, из-за чего сейчас некогда думать о личной жизни», - рассказал представитель Степаненко.

Артистка недавно представила свое авторское шоу «Еще не вечер». Программу прокомментировал и Евгений Петросян. По словам юмориста, он с удовольствием посмотрел первый выпуск шоу, а в будущем будет ждать другие, так как формат ему очень понравился.

В социальных сетях сходятся на мнении, что слухи о молодом любовнике Степаненко распространили ее же пиарщики, которые просто хотели снова напомнить о юмористке перед запуском ее авторского шоу. Также стало известно, что вместе с артисткой в ее квартире в Москве проживает и дочь ее экс-супруга Викторина Петросян.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:55

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