Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической операции

Айза Анохина призвала фолловеров верить только официальной информации, которую она публикует в своих соцсетях. По словам экс-супруги Гуфа, она никогда ничего не скрывала от поклонников, поэтому открыто говорит о преображениях своего тела. В Instagram появилась фотография, сделанная сразу после выписки из клиники. Бизнеследи написала, что у нее еще слишком высоко расположены брови и отек на лице, но скоро все встанет на свои места. Айза Анохина рада, что теперь ей не придется зависеть от уколов ботокса в лоб, которые приходится делать в неудобные моменты. Было такое, что манипуляция звезды пришлась на жару в 40 градусов.Также бывшая жена рэпера рассказала, какие хирургические вмешательства уже были в ее жизни. Она подтянула верхнюю часть лица, исправила кривую переносицу, сделала 3D-моделирование и липосакцию после рождения второго ребенка. Кроме этого, в губах у Айзы Анохиной гель, а из аппаратов она прибегает к Ультраформеру. Она не стесняется, что прибегает к хирургическим вмешательствам в погоне за красотой.