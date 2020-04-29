Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына феном
Мария Андреева, известная зрителям по сериалу «Джульбарс», 20 января стала мамой сына Ильи. В эфире передачи «Вечерний Ургант» актриса поделилась нестандартными методами успокоения своего наследника с помощью фена..
Мария Андреева для прекращения капризов сына использует бытовые приборы, издающие монотонные и не очень громкие звуки. Она включает малышу пылесос и фен. Также наследник актрисы любит звук воды, которая льется из крана. Артистка поделилась, что мальчик часто засыпает под включенный фен, а также от исходящего от него тепла. Андреева подчеркнула, что ей нравится быть матерью, и они с сыном прекрасно проводят время.
В прошлом году Мария Андреева стала женой стоматолога Антона Хундадзе, с которым до этого в течение года пребывала в романтических отношениях, сообщает teleprogramma.
Мария Андреева для прекращения капризов сына использует бытовые приборы, издающие монотонные и не очень громкие звуки. Она включает малышу пылесос и фен. Также наследник актрисы любит звук воды, которая льется из крана. Артистка поделилась, что мальчик часто засыпает под включенный фен, а также от исходящего от него тепла. Андреева подчеркнула, что ей нравится быть матерью, и они с сыном прекрасно проводят время.
В прошлом году Мария Андреева стала женой стоматолога Антона Хундадзе, с которым до этого в течение года пребывала в романтических отношениях, сообщает teleprogramma.