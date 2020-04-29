Ученые: Мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще женщин





Необычную тенденцию заметил доктор Джин-Куй Янг, который вместе с коллегами проанализировал риски заражения согласно половой принадлежности. Оказалось, что и мужчины, и женщины имеют одинаковую вероятность заразиться, но представители сильной половины человечества попадают в реанимацию гораздо чаще. При этом смертность среди них в два раза выше. Для проведенного исследования использовались данные 43 больных граждан, которые проходили лечение в больнице Тонгрен. Медики привлекли истории болезни еще тысячи пациентов, а также тех, кто перенес атипичную пневмонию в 2003 году.В самой крупной выборке с COVID-19 около 70% умерших больных оказались мужчинами. Это подтвердило, что смертность среди них выше почти в 2,5 раза вне зависимости от возраста. Причина данной особенности пока неизвестна, но ученые работают над ее определением.