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Ученые: Мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще женщин

Ученые из Китая пришли к выводу, что смертность от коронавируса среди мужчин оказалась в два раза выше, чем среди женщин. Результаты проведенного исследования в больнице Тонгрен в Пекине опубликованы в издании Frontiers in Public Health.

Необычную тенденцию заметил доктор Джин-Куй Янг, который вместе с коллегами проанализировал риски заражения согласно половой принадлежности. Оказалось, что и мужчины, и женщины имеют одинаковую вероятность заразиться, но представители сильной половины человечества попадают в реанимацию гораздо чаще. При этом смертность среди них в два раза выше. Для проведенного исследования использовались данные 43 больных граждан, которые проходили лечение в больнице Тонгрен. Медики привлекли истории болезни еще тысячи пациентов, а также тех, кто перенес атипичную пневмонию в 2003 году.

В самой крупной выборке с COVID-19 около 70% умерших больных оказались мужчинами. Это подтвердило, что смертность среди них выше почти в 2,5 раза вне зависимости от возраста. Причина данной особенности пока неизвестна, но ученые работают над ее определением.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

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