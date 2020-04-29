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СМИ выяснили, сколько денег потеряет Регина Тодоренко после высказывания о рукоприкладстве

СМИ узнали, приблизительно сколько денег потеряет Регина Тодоренко. Ситуация вокруг неосторожного высказывания телеведущей о рукоприкладстве никого не оставила равнодушным.
СМИ выяснили, сколько денег потеряет Регина Тодоренко после высказывания о рукоприкладстве

На днях супруга Влада Топалова попала в неприятную историю после своих слов о домашнем насилии. Теперь эта тема стала одной из самых обсуждаемых в последнее время. В ходе своей речи Регина Тодоренко заявила, что некоторые женщины сами виноваты в рукоприкладстве со стороны мужчины, из-за чего интернет-пользователи мгновенно набросились на блогера с критикой. Более того, глянцевый журнал Glamour лишил звезду «Орла и решки» премии «Женщина года». При этом не обошлось без финансовых потерь, потому что с певицей уже расторгли свои контракты производители памперсов, изготовители соков. Как отметили СМИ, один из них оценивался в 19 миллионов рублей.

Теперь под вопросом находятся и другие доходы Тодоренко. Она занимается рекламой леденцов от кашля, итальянских колготок, шоколада и шампуни. Кроме этого, немалые деньги артистка получает от продвижения брендов в Instagram. Так как она находится на 2-м месте в списке Forbes среди наиболее успешных блогеров, то зарабатывает в соцсети примерно 860 тысяч долларов в год.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:30

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