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Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные аксессуары

В основном аксессуары для авто предназначены для обеспечения уровня безопасности или комфорта. Однако эксперты назвали полезные, но малоизвестные приспособления, о которых знают далеко не все автомобилисты.
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные аксессуары

Для удобства владельцев авто предлагаются кабельные зажимы, чтобы собрать все провода для питания смартфона, видеорегистратора и других необходимых девайсов в аккуратный «пучок». Этот аксессуар обойдется в 100 рублей с возможностью выбора различных дизайнов и расцветок.

Для различных мелочей и стаканов в салоне можно установить специальные мобильные ниши. Ценник на них варьируется от 200 до 2000 рублей, что зависит от материала, размера и оформления аксессуара. Также многие автолюбители оценят органайзер для документов, который можно закрепить на солнцезащитный крючок. Приобрести такой аксессуар можно за 300-600 рублей. Еще один предмет, в полезности которого можно даже не сомневаться – это контейнер для мусора. Некоторые усовершенствованные модели скрывают даже запахи отходов, а ценники на них в диапазоне 300-1000 рублей. В эту же категорию следует отнести держатель для салфеток, разнообразие форм и дизайнов которого поражает воображение. Цена вопроса 300-700 рублей, но внешний вид салона машины будет уже совершенно другим.

Автоэксперты советуют иметь в своем арсенале набор, предназначенный для полировки фар и ремонта стекол. В зависимости от комплектации его стоимость в диапазоне 500-5000 рублей. Для тех, у кого есть домашние питомцы, идеальным аксессуаром станет набор для удаления шерсти в салоне авто. Эффективные помощники обойдутся водителям от 400 до 1000 рублей.

Спасательный брелок относится к категории автомобильных аксессуаров, которые нужно иметь в запасе, но лучше ими не пользоваться. Речь идет о том, что при необходимости он позволит разрезать ремень безопасности или развить стекло в автомобиле. Приобрести этот аксессуар можно за 400 рублей. Для того, чтобы выяснить, куда пропала с улицы машина или где именно она припаркована, идеально подойдет GPS-трекер.

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Авто / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:46

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