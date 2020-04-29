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Рассекречено название Geely GY11 для России

К концу этого года в Россию поступит новый кроссовер Geely GY11. Инсайдеры рассекретили название автомобиля для отечественного рынка.
Рассекречено название Geely GY11 для России

Новый Geely GY11 был замечен в дилерских центрах Белоруссии. Изначально поставки китайского кроссовера в Россию планировались на третий квартал 2020 года, но пандемия коронавируса внесла определенные правки в расписание. Сейчас транспортное средство ожидают только к концу этого года. Все же инсайдеры поделились интересной информацией о новинке. Оказывается, для отечественного рынка Geely GY11 сменит название. В сертифицированном документе сказано, что кроссовер получил имя «Azkarra». В переводе из баскского – язык, на котором говорят в некоторых регионах Франции и Италии, «Azkarra» означает «быстрый».

Пока российские представители Geely не комментируют слухи. Все же инсайдеры сообщают, что, скорее всего, наименование модели будет изменено, поскольку имя перейдет еще одному представителю компании – кроссоверу Geely FY11. Напомним, FY11 построен на платформе CMA, которая также используется в Volvo XC40. Автомобиль оборудован 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 177 «лошадок», который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Также имеются модификации с гибридным двигателем и 2,0-литровим наддувным мотором мощностью 238 л. с.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:26

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