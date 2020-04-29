Денис Мантуров рассказал об отраслях, страдающих от COVID-19

«Предприятия, которые работают над созданием средств борьбы с коронавирусом, сейчас чувствуют себя нормально. Многие из них даже перешли на круглосуточный режим работы. Общепит, к примеру, испытывает серьезный кризис. Функционирование на доставку не может обеспечить полную загрузку персонала, ввиду чего официантов, поваров и администраторов приходится отправлять в отпуска. То же самое можно сказать и о непродовольственной торговле. Особенно сейчас страдают дилеры автомобилей», - приводит слова Мантурова издание « ГлобалМСК ».





Автодилеры сейчас могут работать только в 44 регионах России. Как правило, организации такого типа из-за низкого спроса переквалифицируются в сервисные центры и магазины автомобильных запчастей. Доход дилеров при этом снижается до минимальных показателей, а с выручки удается только содержать сам магазин.Мантуров отметил, что не все отрасли будут готовы к быстрому выходу из карантина. Даже если он завершится в следующем месяце, часть компаний не сможет сразу же восстановить работу и вернуться к доходности.