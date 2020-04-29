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Реставраторы из Новосибирска восстановили уникальный истребитель Ла-5

Истребитель Ла-5 хотя и отличался сложностью в маневрировании, он обладал крайней "живучестью" благодаря наличию деревянных элементов. Реставраторам из Новосибирска удалось восстановить уникальный ЛА по технологиям самолетостроения той эпохи.

Большая часть военной авиации 1940-х годов строились по комбинированной схеме - использовали и металл, и дерево. Поскольку алюминий экономили, реставрировать самолеты с полностью деревянными фюзеляжами и крыльями очень сложно. Поэтому сотрудникам новосибрской компании "Авиареставрация" пришлось изрядно потрудиться над заказом от музея военной техники в Верхней Пышме, который потребовал воссоздать истребитель Ла-5. На данный момент работу мастеров можно оценить в том же учреждении.

Особенностью отреставрированного Ла-5 стало использование сибирской сосны вместо канадской белой ели, более известной как "спрус". Известно, что самолеты Лавочкина впервые поднялись в воздух в 1942 году. Хотя основные боевые действия с их участием велись на Курской дуге, машинам довелось поучаствовать в сражениях под Сталинградом. Подобный самолет вызывает несоизмеримый интерес у историков, поскольку пилотами этой модели была знаменитые асы Алексей Маресьев и Иван Кожедуб.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:23

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