Реставраторы из Новосибирска восстановили уникальный истребитель Ла-5





Большая часть военной авиации 1940-х годов строились по комбинированной схеме - использовали и металл, и дерево. Поскольку алюминий экономили, реставрировать самолеты с полностью деревянными фюзеляжами и крыльями очень сложно. Поэтому сотрудникам новосибрской компании "Авиареставрация" пришлось изрядно потрудиться над заказом от музея военной техники в Верхней Пышме, который потребовал воссоздать истребитель Ла-5. На данный момент работу мастеров можно оценить в том же учреждении.Особенностью отреставрированного Ла-5 стало использование сибирской сосны вместо канадской белой ели, более известной как "спрус". Известно, что самолеты Лавочкина впервые поднялись в воздух в 1942 году. Хотя основные боевые действия с их участием велись на Курской дуге, машинам довелось поучаствовать в сражениях под Сталинградом. Подобный самолет вызывает несоизмеримый интерес у историков, поскольку пилотами этой модели была знаменитые асы Алексей Маресьев и Иван Кожедуб.