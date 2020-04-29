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Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк

Сергей Жигунов живет в усадьбе с девушкой, очень похожей на Анастасию Заворотнюк. Речь идет о некой Виктории Ворожбит, с которой актер знаком достаточно давно.

Жигунов и Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня», после чего у них начался роман. Актер даже ушел от своей супруги Веры Новиковой, но недавно все же к ней вернулся. По данным источников, близких к артисту, несмотря на воссоединение семейства, Жигунов продолжает встречаться с другой женщиной.
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк

Поклонники актера заметили, что та самая Виктория Ворожбит публикует снимки с того же места, где располагается усадьба Жигунова. Сам актер пока не прокомментировал подобные слухи, но они привлекли внимание ясновидящей Саоны. Она заявила, что у артиста действительно есть женщина, к которой он испытывает серьезные чувства. По словам ясновидящей, в ближайшем будущем они даже могут сыграть свадьбу.
«Карты говорят, что любовь у них ответная. Мужчина очень рад, что у него появилась новая жизнь. Отношения приведут к браку, так как совсем скоро они воссоединятся. Назвать точные имена я не могу», - рассказала Саона.

Поклонники Жигунова не исключают, что речь идет не о Ворожбит, а о супруге актера Вере Новиковой, к которой он недавно вернулся. Версия с новой пассией также выглядит реалистично на фоне публикуемых в Сети снимков с усадьбы артиста, сообщает bimru.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:06

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