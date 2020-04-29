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В МЧС России назвали наиболее пожароопасные регионы страны

В МЧС России проинформировали о наиболее пожароопасных регионах страны в текущем году. Первое место по численности случаев возгорания сухой травы занимает территория Забайкальского края.
В МЧС России назвали наиболее пожароопасные регионы страны

Представители МЧС отметили, что в Забайкальском крае произошло свыше 5,5 тысяч подобных возгораний. Второе место с 4,7 тысячами загораний досталось Новосибирской области. Палы сухой травы в больших количествах зарегистрированы на территории Омской (свыше 3 тысяч) и Амурской (2,6 тысячи) областей, а также в Красноярском крае (около 1,9 тысячи). Регионы Бурятии, Приморского, Алтайского и Хабаровского края также названы самыми пожароопасными территориями России.

В МЧС подчеркивают, что с начала текущего года в стране произошло около 47 тысяч очагов возгораний сухих растений. Эта цифра практически на 4 тысячи превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:09

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