В МЧС России назвали наиболее пожароопасные регионы страны





Представители МЧС отметили, что в Забайкальском крае произошло свыше 5,5 тысяч подобных возгораний. Второе место с 4,7 тысячами загораний досталось Новосибирской области. Палы сухой травы в больших количествах зарегистрированы на территории Омской (свыше 3 тысяч) и Амурской (2,6 тысячи) областей, а также в Красноярском крае (около 1,9 тысячи). Регионы Бурятии, Приморского, Алтайского и Хабаровского края также названы самыми пожароопасными территориями России.В МЧС подчеркивают, что с начала текущего года в стране произошло около 47 тысяч очагов возгораний сухих растений. Эта цифра практически на 4 тысячи превышает показатели за аналогичный период прошлого года.