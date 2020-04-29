«Викинг 2»: Михаил Полицеймако строит дом после рождения 3-й дочери
Михаил Полицеймако после рождения 3-й дочери решил построить дом для своей семьи за городом. Новое жилье актера получило название «Викинг 2».
Свое 44-летие, которое артист отметил 28 апреля, он решил провести с пользой, приступив к строительству новых апартаментов в Подмосковье. Дом Полицеймако будет деревянным, с большим участком и недалеко расположенным лесом. На это решение знаменитость подтолкнуло появление в семье 3-го ребенка. В прошлом месяце жена телеведущего подарила ему 3-ю дочь Марию, а до этого они воспитывали 9-летнюю Софию и 12-летнюю Эмилию. По словам актера, в новом жилье у каждой наследницы будет своя комната. Сейчас строительство находится на начальной стадии.
До этого Полицеймако вместе с родными жил в квартире, где 2 года назад был сделан ремонт. Вот только супруги столкнулись с недобросовестной мебельной компанией, рабочие которой явились устанавливать кухню почти на 2 месяца позже установленных сроков. Пара подала в суд на производителя, так как качество услуг не оправдало их ожиданий.
Осенью звезды отпразднуют хрустальную свадьбу. Со своей избранницей Ларисой артист встретился на съёмочной площадке, хотя на тот момент он состоял в браке с первой женой Ольгой. Тем не менее 15 лет назад влюбленные поженились.
Свое 44-летие, которое артист отметил 28 апреля, он решил провести с пользой, приступив к строительству новых апартаментов в Подмосковье. Дом Полицеймако будет деревянным, с большим участком и недалеко расположенным лесом. На это решение знаменитость подтолкнуло появление в семье 3-го ребенка. В прошлом месяце жена телеведущего подарила ему 3-ю дочь Марию, а до этого они воспитывали 9-летнюю Софию и 12-летнюю Эмилию. По словам актера, в новом жилье у каждой наследницы будет своя комната. Сейчас строительство находится на начальной стадии.
До этого Полицеймако вместе с родными жил в квартире, где 2 года назад был сделан ремонт. Вот только супруги столкнулись с недобросовестной мебельной компанией, рабочие которой явились устанавливать кухню почти на 2 месяца позже установленных сроков. Пара подала в суд на производителя, так как качество услуг не оправдало их ожиданий.
Осенью звезды отпразднуют хрустальную свадьбу. Со своей избранницей Ларисой артист встретился на съёмочной площадке, хотя на тот момент он состоял в браке с первой женой Ольгой. Тем не менее 15 лет назад влюбленные поженились.