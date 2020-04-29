«Викинг 2»: Михаил Полицеймако строит дом после рождения 3-й дочери

Свое 44-летие, которое артист отметил 28 апреля, он решил провести с пользой, приступив к строительству новых апартаментов в Подмосковье. Дом Полицеймако будет деревянным, с большим участком и недалеко расположенным лесом. На это решение знаменитость подтолкнуло появление в семье 3-го ребенка. В прошлом месяце жена телеведущего подарила ему 3-ю дочь Марию, а до этого они воспитывали 9-летнюю Софию и 12-летнюю Эмилию. По словам актера, в новом жилье у каждой наследницы будет своя комната. Сейчас строительство находится на начальной стадии.До этого Полицеймако вместе с родными жил в квартире, где 2 года назад был сделан ремонт. Вот только супруги столкнулись с недобросовестной мебельной компанией, рабочие которой явились устанавливать кухню почти на 2 месяца позже установленных сроков. Пара подала в суд на производителя, так как качество услуг не оправдало их ожиданий.Осенью звезды отпразднуют хрустальную свадьбу. Со своей избранницей Ларисой артист встретился на съёмочной площадке, хотя на тот момент он состоял в браке с первой женой Ольгой. Тем не менее 15 лет назад влюбленные поженились.