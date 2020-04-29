В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики лихорадки





Новая система диагностики Fevver разработана стартапами Hoobox и Radsquare, которые поддерживаются SBIBAE и FAPESP. Пациентам больницы HIAE, находящейся в Сан-Паулу, при приближении к стойке регистрации измеряют температуру дистанционно с помощью системы компьютерного зрения. Новая разработка состоит из тепловой камеры и оснащена алгоритмами распознавания лиц, а измерения проводятся автоматически. При наличии лихорадки, являющейся одним из симптомов COVID-19, ИИ отправляет предупреждение дежурной медсестре по смартфону. В случае необходимости этот человек изолируется, чтобы избежать передачи SARS-CoV-2 в условиях стационара. Разработка зарекомендовала себя эффективной во время наплыва пациентов, которым помощь и диагностика требуются незамедлительно. Система безошибочно определяет точки глаз и отбрасывает такие шумы, как пот. Температура угла глаза измеряется термографическим методом с использованием инфракрасной технологии обнаружения энергии, разработанной Radsquare. Ученые выбрали именно это место, поскольку там находятся слезные протоки. Они не имеют кожного покрова и относительно стабильны к уровням влажности. В сосудистом плане данное место близко к мозгу, который контролирует температуру тела. Гендиректор Hoobox Пауло Гургель Пинейро отметил, что достичь такого результата разработчикам удалось благодаря объединению разработанных технологий. В настоящее время идет работа над производством Fevver.Результаты тестирования оказались положительными настолько, что в HIAE решили установить систему в других частях больницы для измерения температуры тела пациентов и персонала. Систему можно использоваться также в полевых условиях.